Un lupo è stato investito da un'auto sul passo dello Julier, nei Grigioni, rimanendo gravemente ferito. Il guardiacaccia giunto sul posto ha dovuto abbatterlo, ha indicato oggi l'Ufficio cantonale per la caccia e la pesca.

L'incidente è avvenuto nella notte fra sabato e domenica in località detta Sur Gonda, a circa 500 metri dall'Ospizio. La collisione è stata comunicata immediatamente, precisa l'autorità.

La provenienza dell'animale è ignota. La carcassa è stata consegnata all'istituto di patologia dell'Università di Berna per ulteriori esami, in particolare per l'analisi genetica.

