Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 settembre 2018 12.37 19 settembre 2018 - 12:37

Il Lussemburgo ha collaborato pienamente con la Commissione europea per tutta la sua indagine e apprezza il riconoscimento dei passi intrapresi per evitare in futuro casi simili a quello che ha coinvolto McDonald's: lo afferma il Governo in una nota.

"La decisione di oggi conforta la nostra posizione secondo cui non è necessariamente aiuto di Stato quando, a causa di regole in vigore tempo fa, si generano casi che non corrispondono allo spirito attuale del quadro fiscale nazionale e internazionale", indica il ministro dell'economia Pierre Gramegna.

Il ministro spiega poi che nell'ambito della lotta allo spostamento dei profitti e all'erosione della base imponibile (BEPS), il Governo ha presentato al Parlamento un progetto di legge che modifica alcune disposizioni della legislazione fiscale con l'obiettivo di impedire in futuro situazioni di doppia non-imposizione.

Neuer Inhalt Horizontal Line