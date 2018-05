Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 maggio 2018 7.29 14 maggio 2018 - 07:29

Nuovo vertice in tarda serata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Lega e Movimento Cinque stelle hanno comunicato al Quirinale che sono pronti a riferire "su tutto". Ma al momento non hanno ancora indicato al capo dello stato il nome del premier.

"L'incontro è andato bene; è servito a rifinire gli ultimi dettagli di questo Governo", ha commentato il leader M5s. Atteso però ancora il nome del premier, che dovrebbe essere politico e non tecnico., non solo non trapela ma è ancora avvolto da dubbi.

