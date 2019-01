L'anno scorso ha registrato un brusco aumento delle morti per incidenti aerei rispetto al 2017. Il 2018 si attesta però ancora come il nono anno più sicuro mai registrato.

Più morti negli incidenti aerei nel 2018 02 gennaio 2019 - 20:04 L'anno scorso ha registrato un brusco aumento delle morti per incidenti aerei rispetto al 2017. Il 2018 si attesta però ancora come il nono anno più sicuro mai registrato. È quanto emerge dai dati raccolti dall'Aviation Safety Network (Asn) con sede in Olanda. Nell'anno appena finito negli incidenti aerei sono morte 556 persone rispetto alle 44 del 2017. Il peggior disastro nei cieli si è verificato a ottobre scorso quando un aereo Lion Air si è schiantato in Indonesia causando 189 vittime. Il 2017 è stato l'anno più sicuro nella storia per le compagnie aeree commerciali senza incidenti di aerei passeggeri registrati. Nonostante nel 2018 ci siano stati un totale di 15 incidenti mortali in aereo, il quadro generale della sicurezza nei cieli, stando ai dati dell'Asn, è migliorato negli ultimi 20 anni.