19 marzo 2018

Il premier macedone Zoran Zaev si è detto oggi ottimista sulla possibilità di arrivare in tempi brevi a un accordo con la Grecia sulla disputa per il nome del Paese ex jugoslavo.

Parlando ai giornalisti, Zaev ha sottolineato l'importanza della visita che il ministro degli esteri greco Nikos Kotzias effettuerà giovedì a Skopje e di una riunione successiva che i capi della diplomazia dei due Paesi avranno con il mediatore Onu Matthew Nimetz. A suo avviso sono occasioni per avvicinare ulteriormente le posizioni e favorire una soluzione della disputa.

Atene considera il termine 'Macedonia' - nome della provincia settentrionale greca con capoluogo Salonicco - patrimonio esclusivo della tradizione storica e culturale ellenica e chiede al Paese vicino di cambiare nome. Per tale disputa la Grecia blocca da 25 anni il cammino di Skopje verso Ue e Nato, mentre il Paese ex jugoslavo è stato accolto all'Onu nel 1993 con l'acronimo Fyrom (former Yugoslav Republic of Macedonia).

