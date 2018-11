Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

7 novembre 2018

Per i macellai, padronato e lavoratori hanno concordato un rialzo di 150 franchi delle retribuzioni minime.

Così facendo le parti sociali hanno fissato un aumento generalizzato dei salari - in vigore dal primo gennaio - senza divisione in percentuali generali e individuali, informano in un comunicato congiunto l'Unione Professionale Svizzera della carne (UPSC) e l'Associazione Svizzera del personale della macelleria (ASPM).

La volontà comune è di aumentare l'attrattiva del settore della carne, creando un ulteriore incentivo per i giovani, affinché essi scelgano una formazione in una delle variegate professioni del ramo.

