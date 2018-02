Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 febbraio 2018 18.38 04 febbraio 2018 - 18:38

"L'attacco di ieri in Italia a Macerata, che ha preso di mira degli stranieri, mostra quanto grande sia diventata la minaccia della xenofobia". Ad affermarlo è stato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Parlando con i giornalisti all'aeroporto Ataturk di Istanbul prima di partire per Roma, ha aggiunto che "non c'è differenza tra gli attacchi di un'organizzazione terroristica e attacchi razzisti di questo genere. In questa situazione si deve prendere una posizione decisa".

