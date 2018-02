Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 febbraio 2018 18.10 10 febbraio 2018 - 18:10

Si è conclusa da poco una manifestazione antifascista a Macerata (Marche): per le strade della città hanno sfilato in maniera pacifica, secondo gli organizzatori, circa 30'000 persone per ribadire il 'no' a ogni forma di razzismo e fascismo.

Durante il corteo un gruppo di antagonisti veneti ha intonato un coro inneggiando alle Foibe: "ma che belle son le foibe da Trieste in giù", un coro isolato che non è stato seguito dal resto dei manifestanti.

Oltre ai fascisti, i bersagli prediletti dei movimenti sono stati il Pd di Matteo Renzi e il ministro dell'Interno italiano, Marco Minniti, definito "uomo della destra", "il nazista", "la testa d'uovo che fa sfilare i fascisti".

