24 novembre 2018 19.45

"Grazie alle nostre forze dell'ordine per il coraggio e la professionalità. Vergogna per quelli che le hanno aggredite": questo il tweet di Emmanuel Macron al termine della giornata di guerriglia sugli Champs-Elysees per la manifestazione dei gilet gialli.

"Vergogna per quelli che hanno usato violenza contro altri cittadini e giornalisti - ha continuato il presidente - vergogna per coloro che hanno provato a intimidire dei politici. Non c'è posto per queste violenza nella Repubblica".

