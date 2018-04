Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 aprile 2018 16.05 22 aprile 2018 - 16:05

Donald Trump riceverà la prossima settimana prima Macron e poi la Merkel.

In agenda molti temi comuni, come Russia, la Siria, la Corea del nord, la guerra dei dazi (la sospensione per la Ue scade il primo maggio) e l'accordo sul nucleare iraniano, che i due leader europei cercheranno di salvare in qualche modo dopo le minacce del tycoon di uscirne se non verrà rafforzato entro il 12 maggio.

Il presidente francese, il leader europeo con cui il tycoon ha più "chimica", arriva domani con la première dame per quella che sarà la prima visita di stato ufficiale dell'era Trump. La coppia sarà ricevuta dal presidente Usa e dalla first lady Melania a Mount Vernont, la storica e affascinante residenza di George Washington sulle rive del Potomac, in Virginia.

È previsto un tour privato seguito da una cena. Il giorno clou è martedì, con bilaterale nello studio Ovale, incontri tra le delegazioni e cena di stato, dopo la deposizione di una corona di fiori al cimitero nazionale di Arlington. Mercoledì invece Macron parlerà al Congresso a camere riunite.

Venerdì invece sarà il turno della Merkel.

