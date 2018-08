Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 agosto 2018 14.18 07 agosto 2018 - 14:18

Male il commercio estero in Francia. Nel primo semestre il deficit ha raggiunto i 33,5 miliardi di euro e l'innalzamento dei prezzi del petrolio fa temere un ulteriore peggioramento.

A giugno, scrive "Le Monde" che oggi pubblica la notizia in apertura, la Francia ha scavato un "buco storico" di 6,2 miliardi di euro. E contrariamente a quanto auspicato "parte per un nuovo anno nero in materia di saldo esterno". La bilancia commerciale della Francia è in deficit da 14 anni. "Ad eccezione di alcuni settori - aeronautica, lusso e cosmetici, il 'Made in France' perde quote di mercato", conclude il giornale.

