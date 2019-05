Il presidente venezuelano Nicolás Maduro, ha ricevuto ieri nel palazzo di Miraflores le lettere credenziali dell'ambasciatore svizzero Didier Chassot. Lo riferisce la tv statale Vtv.

In un tweet Maduro ha sottolineato che "nel quadro della nostra diplomazia di pace, l'ambasciatore Didier Chassot, mi ha consegnato le lettere credenziali che lo accreditano come ambasciatore designato dalla Confederazione svizzera in Venezuela". "Avanziamo - ha concluso il leader chavista - nella costruzione di relazioni di rispetto con i popoli del mondo".

Vtv ha ricordato che "le relazioni commerciali fra Venezuela e Svizzera attraversano un buon momento, come lo dimostra la presenza di imprese elvetiche come Nestlé, Holcin, Zurich, Novartis, Roche, Schindler e Sika". Il Venezuela è da parte sua "un importante fornitore della Svizzera, con grandi esportazioni di oro, cacao, rum, carburo di silicio e noci".

