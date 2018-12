Mai così caldo come nel 2018, MeteoSvizzera

L'anno che sta per chiudersi rischia di essere il più caldo in Svizzera dall'inizio delle misure sistematiche (1864).

L'anno che sta per chiudersi rischia di essere il più caldo in Svizzera dall'inizio delle misure sistematiche (1864). Secondo le previsioni diffuse oggi da MeteoSvizzera, la temperatura media del 2018 raggiungerà a livello nazionale quasi 7 gradi, un nuovo record.

L'anno che volge al termine supererà quindi con ogni probabilità annate come il 2011 (6,5 gradi di medi), il 2014 (6,5) e il 2015 (6,6) e lo farà in modo netto, sottolineano i meteorologi in una nota odierna.

Nel corso degli ultimi 30 anni, fra il 1988 e il 2017, la temperatura annuale media in Svizzera è stata di 5,7 gradi, rilevano ancora gli esperti. Prima degli anni '80, una temperatura annuale di 5,7 gradi rappresentava un evento straordinario. Infatti, per tutto il periodo di misure che va dal 1864 al 1988, perfino gli anni più estremi non hanno mai raggiunto tale valore. Oggi invece, questo valore è divenuto la norma.

Parallelamente gli anni veramente freschi, con temperature medie di 4 gradi o meno, erano un tempo correnti e sono ormai scomparsi dal clima dell'attuale Svizzera. Negli ultimi 30 anni, le temperature annuali sull'insieme del paese non sono mai scese ai valori tipici che si registravano nel periodo 1961-1990, precisa ancora MeteoSvizzera.

Secondo gli ultimi scenari climatici, il riscaldamento registrato negli ultimi decenni continuerà a interessare la Svizzera anche in futuro. Sono da prevedere estati più calde e secche. Rispetto a oggi la temperatura media dell'aria vicino al suolo aumenterà da 2,5 a 4,5 gradi nei mesi estivi.

