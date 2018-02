Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Accesso al sistema di allarme Ue sulle malattie infettive non garantito

La Svizzera non ha accesso ufficialmente ai sistemi di comunicazione e allarme sanitari dell'Ue. Un accordo è pronto da tempo, ma Bruxelles intende subordinare la firma ai negoziati per un accordo quadro istituzionale.

Lo rivelato venerdì la NZZ sulla base del rapporto annuale 2017 delle commissioni di gestione della Camere federali. L'accordo fra la Svizzera e l'UE sulla cooperazione in materia di salute pubblica è pronto dal settembre 2015. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), interrogato dall'ats, ha confermato che l'Ue intende legare l'approvazione di questo testo all'accordo quadro.

Fino al 2013, la Svizzera aveva accesso ai diversi sistemi di comunicazione e allarme dell'UE dai quali ha ottenuto informazioni importanti. Berna ha però perso lo statuto di osservatore in seno agli organi interessati, in particolare quello del sistema di allarme precoce per le malattie infettive (EWRS).

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) non sempre quindi viene informato della possibile diffusione di malattie. Secondo l'UFSP, lo stallo dell'accordo fra Svizzera e Ue ha "un impatto inquietante sulla sicurezza sanitaria nazionale". Per ovviare a questa lacuna, gli esperti svizzeri raccolgono informazioni attraverso contatti informali.

