Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 agosto 2018 18.44 15 agosto 2018 - 18:44

Le malattie non trasmissibili generano in Svizzera l'80% dei costi sanitari: le più care sono quelle cardiovascolari, muscoloscheletriche e psichiche. Lo rileva uno studio pubblicato sull'European Journal of Health Economic.

Lo studio quantifica i costi sanitari del 2011 per le malattie non trasmissibili a 51 miliardi di franchi (sui 65 miliardi totali), si legge sul Bollettino dei medici svizzeri pubblicato oggi. Di questi, 10 miliardi di franchi - il 15,6% dei costi sanitari complessivi - sono stati causati da problemi cardiovascolari, che occupano il primo posto in classifica. Seguono i disturbi muscoloscheletrici, come artrosi e mal di schiena, che sono costati 8,7 miliardi (13,4%) e quindi i problemi psichici, come per esempio la depressione, con 6,9 miliardi (10,6%).

A stupire gli autori dello studio sono state le percentuali dei costi per il trattamento dei tumori (6% ossia 3,9 miliardi di franchi e settimo posto in classifica) e della demenza (l'1,7% ossia 1,1 miliardi) più basse di quanto supposto.

I tumori rappresentano la seconda causa più frequente di morte, ma proprio perché spesso portano al decesso la durata dei trattamenti è relativamente breve. Nuovi e costosi farmaci possono prolungare la speranza di vita di molti pazienti ma rendono il cancro una malattia sempre più cronica.

La demenza - viene sottolineato - rappresenta solo l'1,7% dei costi ossia 1,1 miliardi all'anno, sebbene secondo gli autori dello studio venga indicata quale causa dell'aumento dei costi. Tuttavia sono dementi meno persone di quanto ipotizzato e il trattamento di molti pazienti è relativamente economico in quanto in un certo numero di casi sono i famigliari ad occuparsene.

Neuer Inhalt Horizontal Line