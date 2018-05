Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 maggio 2018 16.30 07 maggio 2018 - 16:30

Un partito di governo al potere da sessant'anni, ma in calo, contro un'opposizione rafforzata da un anziano ex premier che ha ancora un forte seguito tra la popolazione.

In questo quadro, la Malaysia va al voto mercoledì per rinnovare il Parlamento e scegliere il nuovo governo. Le elezioni sembrano sempre più un referendum popolare sull'esecutivo di Najib Razak, primo ministro al centro di un colossale scandalo di corruzione. L'esito potrebbe andare da un inedito cambio al vertice a un rinnovato giro di vite contro il dissenso.

I due blocchi di potere che si sfidano sono la coalizione del Barisan Nasional (Bn) e l'alleanza d'opposizione Pakatan Harapan (Ph), guidata dall'ex "uomo forte" Mahathir Mohamad, sempre combattivo nonostante i suoi 92 anni. Il Bn ha il suo elettorato di riferimento nella maggioranza musulmana malay (oltre due terzi della popolazione), che sostiene il Bn per la difesa dei privilegi assegnati ai malay in quanto "popolo originario", mentre l'opposizione è forte tra la minoranza cinese (24%) e quella indiana (7%), ma ha accresciuto il suo consenso anche tra i malay, specie tra i più giovani.

La campagna elettorale è stata piena di colpi bassi. Lo scandalo legato alla gestione del fondo sovrano 1MDB, sulla quale diversi Paesi indagano per appropriazione indebita, è stato sfruttato per attaccare Najib, che era peraltro uno dei fidati "delfini" di Mahathir, quando quest'ultimo era al potere tra il 1981 e il 2003. Anche la moglie del premier, nota per il suo gusto del lusso, è stata bersagliata dal Ph.

