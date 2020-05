Manifestare è tuttora vietato: lo sottolinea oggi il municipio di Berna, che condanna le violazioni delle regole e che è pronto a ricorrere alla polizia affinché la proibizione sia rispettata.

"Il divieto di assembramento deciso dalla Confederazione è sempre valido e questo vale anche per le manifestazioni", afferma l'esecutivo in un comunicato odierno. "Il municipio stigmatizza l'inosservanza delle direttive e auspica che si rinunci a dimostrazioni".

Lo spazio pubblico viene già molto utilizzato a causa delle necessità imposte dalle distanze da mantenere, argomenta il governo cittadino a maggioranza rosso-verde per quattro quinti. Sabato a Berna si terrà di nuovo il mercato in forma estesa e concomitanti manifestazioni poterebbero nel centro città a situazioni in cui non sarebbe più possibile difendersi dall'epidemia. Tanto più che sarà anche il primo fine settimana con bar e ristoranti aperti. Per far rispettare il divieto di manifestazioni la polizia cantonale ha ricevuto il mandato di intervenire nel quadro del principio della proporzionalità, avverte il municipio.

Il tema è molto caldo nella città federale, come peraltro altrove in Svizzera. Confrontata con una dimostrazione di oppositori alle restrizioni imposte alle libertà individuali, la polizia bernese sabato scorso aveva rinunciato a intervenire direttamente, limitandosi a invitare i dimostranti, attraverso gli altoparlanti, a sciogliere il loro raduno.

