Manifestazione stasera a Losanna contro il Forum delle materie prime, che si tiene nel capoluogo vodese: circa 200 persone hanno sfilato per denunciare quello che considerano un saccheggio di risorse nei paesi in via di sviluppo da parte delle grandi multinazionali.

Durante la dimostrazione è stato fra l'altro celebrato un finto matrimonio tra il consigliere federale Ignazio Cassis e Glencore, gigante delle materie prime con sede a Baar (ZG): una trovata che fa riferimento a una discussa visita del membro ticinese del governo in gennaio a una miniera di rame di Glencore nello Zambia.

Si sono vissuti anche momenti di tensione quando una ventina di giovani attivisti ha abbattuto alcune barriere predisposte dalla polizia. Gli agenti hanno risposto ricorrendo a spray irritanti.

