Attivisti del collettivo "Extinction Rebellion" hanno condotto stamane a Berna un'azione in favore del clima. Non sono tuttavia riusciti, come volevano, a versare del sangue artificiale davanti a Palazzo federale.

La polizia ha messo in sicurezza l'accesso allo stabile dove è in corso la sessione delle Camere federali.

Con questa azione non autorizzata, il movimento intendeva protestare contro la distruzione dell'ambiente. I militanti avevano previsto di versare sangue fittizio davanti all'ingresso di Palazzo federale prima di distendersi sulla strada, "simulando la morte, in omaggio alle vittime di ecocidi passati, presenti e futuri".

La polizia cantonale bernese aveva raccomandato ai parlamentari di utilizzare le entrate laterali di Palazzo. Questa "misura preventiva", stando alle parole della presidente del Consiglio nazionale Marina Carobbio Guscetti (PS/TI), ha suscitato la collera di vari eletti.

Stamane, diverse decine di attivisti sono giunti sulla piazza. Erano attesi da un dispiegamento "ben visibile" delle forze dell'ordine, ha indicato un portavoce della polizia bernese. Gli agenti avevano ricevuto l'incarico di garantire l'accesso a Palazzo federale per i parlamentari.

A causa della presenza dei poliziotti, gli attivisti hanno versato diversi bidoni di sangue fittizio sulla vicina Bärenplatz. Muniti di striscioni si sono in seguito recati sulla Piazza federale e hanno pronunciato discorsi. Stando alla polizia cantonale, l'azione si è svolta pacificamente.

