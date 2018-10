Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 ottobre 2018 20.33 13 ottobre 2018 - 20:33

"Marciamo sino alle urne": è il motto della manifestazione, in gran parte femminile, in corso a Chicago per mobilitare gli elettori in vista delle elezioni di Midterm.

"Marciamo sino alle urne": è il motto della manifestazione, in gran parte femminile, in corso a Chicago, per mobilitare gli elettori in vista delle elezioni di Midterm e protestare contro il programma anti-donne della Casa Bianca.

Lo hanno spiegato i responsabili di Women's March Chicago. È stato creato anche un hashtag per i social: #MarchToThePolls. Una delle molle che ha fatto scattare la protesta è stata la conferma del giudice Brett Kavanaugh alla corte suprema, nonostante le accuse di aggressione sessuale nei suoi confronti.

Iniziative simili sono previste nei prossimi giorni in altri Stati, anche in alcuni tradizionalmente favorevoli ai repubblicani, come il Texas, la Georgia o la Carolina del sud.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano