Marcia contro tradimento Brexit, migliaia in strada a Londra

Alcune migliaia di persone sono sfilate oggi a Londra per una marcia "contro il tradimento della Brexit" promossa da Tommy Robinson, controverso attivista dell'ultradestra inglese.

La sua recente nomina a consulente dell'Ukip ha indotto lo stesso ex leader Nigel Farage ad abbandonare il partito euroscettico per protesta.

"Non vogliamo vivere in un superstato comunista, vogliamo essere indipendenti", ha tuonato un'anziana dimostrante. Durante il corteo - affiancato da un raduno minore a Liverpool - sono stati sventolati vessilli dell'Ukip e Union Jack a profusione, fra slogan in favore di un divorzio 'no deal' da Bruxelles.

La massiccia presenza di polizia ha evitato incidenti e contratti con una contromanifestazione promossa in contemporanea nella capitale da Momentum, movimento della sinistra giovanile interno al Labour schierato sulle posizioni di Jeremy Corbyn.

Anche in questo caso i partecipanti, scesi in strada al grido di 'No a Tommy Robinson', 'No al razzismo', 'No al fascismo', son stati qualche migliaio: 15.000 secondo Monentum.

