Dal 2016 negozi specializzati, supermercati e chioschi svizzeri commerciano prodotti con cannabidiolo (CBD), uno dei principi attivi della cannabis. Uno studio di Dipendenze Svizzera mostra che ad andare per la maggiore in questo campo è la vendita di marijuana.

Quest'ultima è CBD sotto forma di infiorescenze. La ricerca, divulgata oggi, è stata realizzata su incarico dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). In questi ultimi anni, si legge in una nota di Dipendenze Svizzera, il CBD ha eclissato il THC (tetraidrocannabinolo), che è responsabile dei principali effetti psicotropi della canapa.

Questo per due ragioni: al CBD vengono attribuite proprietà in materia di salute e la legislazione elvetica ne ha permesso l'emergere, dato che dall'estate 2016 si può trovare in commercio.

Dal 2011, la cannabis con meno dell'1% di THC non è più illegale nella Confederazione, viene ricordato nel comunicato. In parallelo, nuove varianti contenenti molto poco THC e parecchio CBD, sostanza che induce rilassamento, sono state sviluppate in Nord America. Dei produttori elvetici le hanno adottate e immesse nel mercato chiamandole "cannabis legale", acquistabile in diversi negozi e su Internet.

Nella sua indagine, Dipendenze Svizzera ha preso in considerazione diversi aspetti. Per quanto riguarda gli effetti del CBD, è emerso che la letteratura sul tema è limitata: restano quindi ancora molti punti di domanda. Un bilancio sommario delle conoscenze attuali suggerisce comunque che questo principio attivo può contribuire alla riduzione dei dolori e dell'ansia.

