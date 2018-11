Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

5 novembre 2018

Nove persone risultano disperse dopo il crollo dei due edifici questa mattina nel centro di Marsiglia: lo ha dichiarato questa sera il presidente della regione Provence-Alpes-Cote d'Azur, Renaud Muselier, mentre continuano le ricerche dei soccorritori.

Nella città sconvolta dal crollo di due edifici nel quartiere, centralissimo, di Noailles, a due passi dal Vieux-Port, continuerà per tutta la notte la corsa contro il tempo dei soccorritori per cercare eventuali persone rimaste bloccati sotto alle macerie.

Al momento il bilancio è di soli due feriti lievi ma il sindaco teme vi possano essere dei morti. I due stavano passando nei pressi dei palazzi crollati al momento del dramma improvviso, alle 9 del mattino.

Uno dei due edifici sbriciolatosi era stato dichiarato inagibile per pericolo crolli una decina di giorni fa. L'altro, invece, era abitato da una decina di famiglie, ma si ignora se fossero dentro.

Intanto, i vigili del fuoco hanno finito di abbattere una terza palazzina adiacente alle altre due che rischiava di venire giù. Decine gli abitanti evacuati dai palazzi vicini.

Nonostante la posizione centralissima, a due passi dal Vieux-Port, il quartiere di Noailles, dove sono crollati i palazzi, è tra i più popolari della metropoli, con sacche di emarginazione, disagio e povertà.

"Crollano le case dei poveri, e non è una coincidenza", ha osservato il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, giunto sul posto (è questo il collegio in cui è stato eletto come deputato nelle ultime elezioni politiche) nel pomeriggio.

Da parte sua, l'assessore Julien Ruas conferma che il civico 63 della rue d'Aubagne, il primo a crollare questa mattina, era stato "chiuso" per pericolo crolli, ma "dobbiamo vedere se c'è gente sotto alle macerie" del palazzo adiacente, al numero 65, ha precisato.

