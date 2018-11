Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

10 novembre 2018

Marcia bianca a Marsiglia in omaggio alle almeno otto vittime degli edifici crollati lunedì scorso nel cuore della città. La partenza del corteo, nella parte alta di rue Estelle, è stato fissato per le ore 15.

Tra i partecipanti tanti cittadini ma anche sindacati come Sud Education o esponenti politici come il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

Il collettivo di associazioni del quartiere di Noailles, teatro del dramma, ha inoltre lanciato un appello a manifestare mercoledì prossimo 14 novembre contro il degrado degli alloggi a Marsiglia. Una petizione lanciata su internet per l'attuazione di misure immediate per la messa in sicurezza delle abitazioni e la protezione degli abitanti ha raccolto al momento 3'000 firme.

