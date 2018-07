Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 luglio 2018 12.57 31 luglio 2018 - 12:57

È il giorno di Marte: sovrano del cielo in questa ultima sera di luglio, raggiunge la minima distanza dalla Terra e appare più grande e luminoso, come non accadeva da 15 anni.

Dopo la Luna e Venere, sarà infatti l'oggetto più brillante in cielo. La tv della Nasa, per l'occasione, organizza una diretta online per godere dello spettacolo, attraverso l'Osservatorio Griffith a Los Angeles.

Il pianeta rosso sarà a 57.590.630 chilometri dalla Terra, vicinissimo in termini astronomici. Una distanza che varia ogni due anni perché il pianeta ha un'orbita ellittica. Il record degli ultimi 60.000 anni, fa sapere la Nasa, spetta al 2003: per batterlo, occorrerà invece attendere il 2287.

Marte è così vicino al nostro Pianeta per uno speciale allineamento astronomico con il Sole e la Terra, che gli esperti chiamano opposizione e che la sera del 27 luglio, la stessa dell'eclissi di Luna del secolo, ha visto il pianeta rosso dalla parte opposta del Sole, con la Terra in mezzo. Nei giorni in cui un pianeta è in opposizione, spiegano gli esperti, è anche alla minima distanza dalla Terra e completamente illuminato dal Sole.

