Un autopostale ieri pomeriggio a Martina, in Engadina Bassa (GR), ha in parte invaso la corsia di contromano e si è scontrato con una vettura che procedeva in senso inverso. L'automobilista ha riportato ferite di media entità.

L'esatta dinamica del sinistro è oggetto d'indagine, indica la polizia cantonale dei Grigioni in un comunicato odierno. L'autista 56enne del bus e i sette passeggeri sono illesi. Il 68enne automobilista è stato ricoverato in ambulanza all'ospedale di Scuol. I danni alla vettura sono ingenti.

L'incidente è avvenuto sulla circonvallazione della località alla frontiera con l'Austria poco prima delle 16.00.

