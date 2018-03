Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 marzo 2018 16.18 13 marzo 2018 - 16:18

Lo svizzero di 34 anni processato in Argovia per il quadruplo assassinio di Rupperswil non è considerato refrattario a una terapia. Gli autori di due perizie psichiatriche indipendenti non fanno tuttavia previsioni sulle possibilità di successo.

L'imputato ha un disturbo della personalità di tipo narcisistico, hanno sottolineato durante il primo giorno del processo i due periti psichiatrici Elmar Habermeyer e Josef Sachs. All'autore del "massacro di Rupperswil" sono inoltre state diagnosticate tendenze pedofile conclamate.

In base all'atto d'accusa pubblicato ieri, il 34enne aveva architettato minuziosamente il suo atto criminale. Arrestato a quasi sei mesi dai fatti, aveva inoltre pianificato altri due analoghi attacchi ai danni di famiglie con bambini fra gli 11 e i 13 anni, nei cantoni di Soletta e Berna.

Neuer Inhalt Horizontal Line