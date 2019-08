Il "Blick" - nella versione cartacea come pure sul sito "Blick.ch" - ha violato diverse disposizioni del codice deontologico dei giornalisti pubblicando lo scorso dicembre il nome dell'uomo di 35 anni condannato per il "massacro di Rupperswil".

Lo ha stabilito il Consiglio svizzero della stampa. In una presa di posizione pubblicata oggi, l'organo di autocontrollo dei giornalisti ha accolto due reclami presentati contro le due testate del gruppo Ringier.

Il 24 dicembre 2018, riferendo del processo d'appello al quadruplice omicida, "Blick" e "Blick.ch" avevano riportato per esteso il nome l'uomo, che aveva ucciso con tagli alla gola una madre di famiglia 48enne, i suoi due figli di 13 e 19 anni e l'amica del primogenito. Il sito online mostrava inoltre una foto senza velature del 35enne, presa all'interno di un'auto della polizia.

Le due testate giustificavano la decisione di non celare più l'identità dell'assassino con due argomenti, indica il Consiglio svizzero della stampa. In primo luogo, il nome dell'uomo era già stato fatto dalla sua legale al termine del processo d'appello: ciò legittimava la conoscenza di esso da parte del pubblico più vasto. In secondo luogo, il nome era stato troppo a lungo abbreviato nei resoconti, il rispetto della personalità non si giustificava più.

Nella presa di posizione odierna, il Consiglio della stampa non contesta la straordinaria importanza del caso del quadruplice omicida di Rupperswil negli annali della criminalità nel nostro Paese: esso ha "destato un enorme interesse pubblico attorno alla persona dell'autore".

Ma tutto ciò non significa che un interesse pubblico alla pubblicazione del nome prevalga su tutto, rileva il Consiglio della stampa. In casi del genere sussiste - a favore dell'assassino e dei suoi congiunti direttamente toccati - "il diritto alla tutela della sfera privata, e ciò indipendentemente dall'orrendo svolgimento dei fatti".

