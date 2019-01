Nell’economia aziendale si rafforzano invece alcune tendenze, per esempio la maggior attenzione per la sostenibilità. Con Leonardo Conte, coordinatore per la Svizzera di “Rethinking Economics”, conosciamo una rete interessata a ripensare l’economia nella società e nelle aule universitarie.

La crisi finanziaria finora non ha rivoluzionato il modo di insegnare l’economia come invocato da molti critici. Questo non vuol però dire che niente sia cambiato, anzi quanto accaduto 10 anni fa viene integrato nei principi generali che vengono trasmessi agli studenti di economia politica.

Materia in evoluzione Come insegnare l'economia dopo la crisi Di Luca Fasani, Tempi moderni RSI

