26 luglio 2018

Le esportazioni svizzere di materiale da guerra sono cresciute del 23% nel primo semestre del 2018, per arrivare a un totale di 205,2 milioni di franchi, a fronte dei 166,6 milioni dello stesso periodo di un anno prima.

In tutto il 2017 l'export bellico aveva raggiunto 446,8 milioni di franchi, con una crescita dell'8,5% (+34,7 mio) dopo due anni di contrazione.

In base alle cifre pubblicate oggi dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) oltre la metà dell'export è stato assorbito da Germania (47,7 milioni, a fronte di 42,2 milioni di un anno prima), Stati Uniti (32,6 mio; 14) e Danimarca (29,3 mio; 4,5). Un'altra buona fetta è fluita verso Emirati Arabi Uniti (9,5 mio), Irlanda (8,1), Pakistan (7), Oman (4,9), Bahrein (3), Arabia Saudita (2) e India (1,7).

La SECO ha voluto sottolineare che le cifre sono difficilmente paragonabili con quelle del 2017. Una portavoce ha spiegato all'agenzia di notizie Keystone-ATS che sino alla fine dell'anno scorso erano utilizzati i dati delle dogane, mentre nel 2018 quelli del sistema elettronico di autorizzazione Elic, che comprende anche il valore delle riparazioni di materiale.

Ad esempio, per l'Irlanda le dogane mostrano una cifra di 58'000 franchi mentre l'Elic di 8,1 milioni, poiché sono comprese anche le riesportazioni di materiale riparato. Inoltre per alcuni Paesi come Arabia ed Emirati si tratta di pezzi di ricambio per sistemi di difesa antiaerea, e quindi merce di carattere difensivo.

In seguito alla pubblicazione dei dati della SECO, il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE) ha denunciato che le esportazioni verso i paesi coinvolti nell'intervento militare in Yemen sono ammontate a 14,5 milioni di franchi. In un comunicato ricorda che l'ordinanza sul materiale da guerra proibisce attualmente di vendere a uno stato dove è in corso un conflitto interno o che sia implicato in uno internazionale. Il GSsE ha inoltre criticato la volontà del Consiglio federale di allentare le regole in materia.

