La raccolta di firme è stata dunque molto rapida, ma non abbastanza da costituire un record. Nel 1992 l'iniziativa contro l'acquisto degli aerei da combattimento F/A-18 aveva raccolto nel giro di un mese l'adesione di mezzo milione di persone. Il testo era stato comunque respinto in votazione popolare l'anno successivo.

Un ruolo importante ha avuto anche la piattaforma wecollect , che permette di aderire online a un'iniziativa, stampando poi il formulario per la firma. Nel giro di soli sei mesi, 134'000 persone hanno firmato l'iniziativa. Per riuscire, un'iniziativa popolare deve raccogliere 100'000 firme in 18 mesi.

Sull'onda dell'indignazione seguita agli intenti del Consiglio federale, l'iniziativa ha potuto contare su un terreno molto fertile per la raccolta di firme. Prima ancora del lancio dell'iniziativa, circa 50'000 persone avevano aderito a un appello dell'Alleanza contro l'esportazione di armi nei paesi in guerra civile, impegnandosi a contribuire alla raccolta di firme.

In particolare il testoLink esterno dell'iniziativa vieta l'esportazione in paesi coinvolti in conflitti armati interni o internazionali, salvo se si tratta di paesi democratici, con una regolamentazione sulle esportazioni di armi simile a quella svizzera, o che agiscono su mandato dell'ONU.

L'iniziativa popolare "contro le esportazioni di armi nei paesi in guerra civile" (chiamata comunemente "iniziativa di correzione") mira a iscrivere direttamente nella Costituzione federale i criteri per l'esportazione di materiale bellico.

Nel settembre 2018 la mozione è stata approvata dal Consiglio nazionale (camera del popolo). In dicembre il Consiglio degli Stati (camera dei cantoni) ha però deciso di rinviare la discussione sulla mozione. Quella decisione è stata il fattore scatenante per il lancio dell'iniziativa, nonostante il governo fosse nel frattempo tornato sui suoi passi , rinunciando alla modifica dell'ordinanza.

La proposta equivaleva a sottrarre al governo le competenze sui criteri per la vendita all'estero di materiale bellico, per conferirle al parlamento e, in ultima istanza, permettere alle elettrici e agli elettori di esprimersi attraverso un referendum facoltativo.

Un anno fa, la decisione del governo svizzero di permettere l'esportazione d'armi anche verso paesi in guerra aveva sollevato un polverone. Alcuni mesi dopo, una coalizione di partiti di centro-sinistra e di ONG ha lanciato un'iniziativa popolare per "correggere" quella decisione. Lunedì l'iniziativa è stata ufficialmente inoltrata.

