Questo contenuto è stato pubblicato il 13 aprile 2018 13.10 13 aprile 2018 - 13:10

Non ci sono stati progressi nel confronto tra i partiti in vista della formazione di un governo in Italia. A dichiararlo è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Dall'andamento delle consultazioni di questi giorni emerge con evidenza che il confronto tra i partiti politici per dar vita in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo non ha fatto progressi", ha sottolineato.

"Ho fatto presente alle varie forze politiche la necessità per il nostro Paese di avere un governo nella pienezza delle sue funzioni", ha poi aggiunto. "Attenderò alcuni giorni per decidere come procedere per uscire dallo stallo".

