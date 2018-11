Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 novembre 2018 12.50 20 novembre 2018 - 12:50

Il consigliere federale Ueli Maurer in visita in Romania (foto d'archivio)

Il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) Ueli Maurer si reca oggi a Bucarest dal suo omologo rumeno Eugen Teodorovici per una visita di lavoro. In programma discussioni in merito alle relazioni tra Svizzera e Ue in ambito finanziario e fiscale.

Il consigliere federale incontrerà anche il presidente Klaus Werner Iohannis, indica in una nota odierna il DFF, precisando che si tratterà però solo di una visita di cortesia.

Nel primo semestre del 2019 la Romania assumerà la presidenza del Consiglio dell'Ue. Per questo motivo, sottolinea il comunicato, anche nel prossimo futuro si terranno regolarmente incontri e discussioni tra la Confederazione e il Paese che detiene la presidenza.

Maurer e Teodorovici tratteranno, tra le altre cose, questioni bilaterali con l'Ue nel settore dei mercati finanziari. In particolare l'equivalenza delle borse e temi fiscali quali la legge federale sulla riforma fiscale, il finanziamento dell'AVS e l'imposizione dell'economia digitale.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano