Dopo svariate sconfitte alle urne il consigliere federale UDC Ueli Maurer critica duramente i vertici del suo partito. "Siamo diventati pigri, la nostra gente si sforza troppo poco", afferma in un'intervista al "SonntagsBlick".

"Osservo una certa superficialità", dichiara l'ex presidente democentrista e attuale presidente della Confederazione. Ora sta al partito controsterzare.

Le vittorie dei partiti verdi alle elezioni zurighesi non dovrebbero comportare un distorsione del partito: "l'UDC non deve occuparsi di clima, sarebbe assolutamente inattendibile".

Il suo partito vince elezioni solo con temi sperimentati come UE, stranieri e imposte, si dice convinto il ministro delle finanze. Ma dire soltanto "no" non basta. È decisivo che il partito motivi chiaramente la sua opposizione e proponga alternative. "Attualmente ciò accade troppo raramente".

