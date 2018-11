Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

24 novembre 2018 20.26

"La posizione del Regno Unito su Gibilterra non è cambiata e non cambierà. Abbiamo negoziato nel suo interesse ed abbiamo assicurato che sia coperta dall'intero Accordo di divorzio, e dal periodo di transizione.

E noi negozieremo sempre per tutta la famiglia del Regno Unito inclusa Gibilterra, e nella relazione futura lotteremo per i suoi interessi". Così la premier britannica Theresa May al suo arrivo al Consiglio europeo col presidente Donald Tusk, dopo l'incontro col presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker.

