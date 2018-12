Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 dicembre 2018 20.53 03 dicembre 2018 - 20:53

Theresa May insiste. Anche se il controverso accordo di uscita dalla Ue da lei siglato con Bruxelles venisse bocciato da Westminster l'11 dicembre, la premier britannica dichiara l'intenzione di voler restare a Downing Street.

Nel corso di un'intervista per il programma This Morning su Itv, May si è dimostrata ottimista e determinata a battersi per la ratifica parlamentare dell'intesa. "Il mio compito è garantire che il governo faccia quello che la gente ci ha chiesto, ovvero lasciare l'Ue, ma nel modo migliore possibile", ha ribadito la premier.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio