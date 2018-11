Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

18 novembre 2018 13.09

Theresa May non si fa da parte.

Theresa May non si fa da parte e avverte i falchi Tory ribelli che vorrebbero sfiduciarla: se fossi sostituita non avremmo un accordo migliore da Bruxelles sulla Brexit.

Un cambio di cavallo - argomenta la premier a SkyNews - "non renderebbe i negoziati più facili, né cambierebbe l'aritmetica parlamentare".

May esclude poi di dimettersi, dice di non esser distratta dagli "insulti" e stima che al momento non sia stato raggiunto il quorum di 48 deputati per rimettere ai voti la sua leadership nel Partito Conservatore.

