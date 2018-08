Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 agosto 2018 21.30 27 agosto 2018 - 21:30

Donald Trump non parteciperà ai funerali del senatore John McCain a Washington nel fine settimana. Lo ha annunciato Rick Davis, un portavoce di McCain.

"Il presidente non assisterà, da quello che sappiamo, ai funerali", ha dichiarato in una conferenza stampa in Arizona. Prima di morire, McCain aveva fatto sapere che non voleva alle sue esequie il tycoon, di cui era un fiero avversario.

