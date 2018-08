Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

28 agosto 2018 - 21:45

L'attore, regista e produttore cinematografico Warren Beatty sarà tra i vip che porteranno la bara del senatore John McCain alla cerimonia funebre di sabato in Congresso.

Secondo The Hill, la star di "Reds" è stato incluso in un "who's who" della politica americana tra cui l'ex vicepresidente Joe Biden, l'ex sindaco di New York Michael Bloomberg, l'ex ministro della difesa William Cohen, l'ex senatore Russ Feingold, l'ex senatore e candidato presidenziale democratico Gary Hart e l'ex governatore della Pennsylvania Tom Ridge.

McCain e Beatty erano coetanei e, a dispetto delle differenze politiche - un democratico progressista l'attore, un repubblicano a destra del centro il senatore - avevano stretto una buona amicizia ancor prima del fallito tentativo di McCain di conquistare la nomination presidenziale nel 2000.

Altri personaggi che porteranno la bara alla Washington National Cathedral sono l'ex capo di gabinetto di McCain, Mark Salter, il manager della sua ultima campagna presidenziale Richard Davis e il leader dell'opposizione russa Vladimir Kara-Murza.

Tributi e letture sono state affidate agli ex presidenti George W. Bush e Barack Obama, al senatore Lindsay Graham e all'ex senatore Joe Lieberman, all'ex segretario di Stato Henry Kissinger e a membri della famiglia McCain. Grande assente il presidente Donald Trump per volontà del defunto a causa delle difficili relazioni tra i due.

