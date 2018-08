Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 agosto 2018 8.21 03 agosto 2018 - 08:21

Cambio di direzione presso MCH Group, che organizza il salone del settore orologiero Baselword: in seguito alla partenza di Swatch come espositore della fiera, il Ceo René Kamm si dimette.

A fronte della "fase di fondamentale trasformazione", il Consiglio di amministrazione e Kamm sono giunti "insieme e di comune accordo" alla conclusione che è arrivato il momento giusto per un cambio ai vertici.

Kamm garantirà un passaggio ordinato e sarà a disposizione dell'azienda per consultazioni nei prossimi mesi, comunica oggi il gruppo. Nel periodo di transizione, fino alla regolare successione, sarà il presidente del Consiglio di amministrazione Ulrich Vischer ad assumere la direzione operativa.

Kamm ha iniziato la sua carriera come direttore della fiera Baselworld. Complessivamente ha lavorato quasi 20 anni per Messe Basel, Messe Schweiz e il gruppo MCH, dal 2003 in qualità di Ceo.

Lo scorso fine settimana Swatch, principale espositore di Baselword, ha annunciato che non parteciperà più al salone. Quest'ultima defezione segue all'abbandono di numerosi altri espositori. Lo scorso anno Baselworld ha ridotto della metà il numero degli espositori, passati da 1300 a 650, abbassato gli affitti del 10% e accorciato la durata della manifestazione da otto a sei giorni.

