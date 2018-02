Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 8.29 16 febbraio 2018 - 08:29

Risultati in calo per MCH Group: nel 2017 l'azienda renana che organizza fiere di primo piano come Baselworld, Art Basel e Muba, prevede una perdita di 110 milioni di franchi, indica il gruppo in una nota odierna.

Il deficit è da ricondurre ad ammortamenti straordinari di 102,3 milioni per una rettifica di valore, così come ad accantonamenti straordinari per 17,7 milioni per un'ottimizzazione strutturale e organizzativa nel settore degli eventi e delle fiere nazionali, spiega MCH Group nel comunicato.

La rettifica di valore è stata necessaria a causa del rimpicciolimento di Baselworld per l'anno in corso e in quelli successivi.

MCH Group per il 2018 prevede ancora una difficile situazione, ma si dice fiducioso di poter raggiungere le cifre nere. Nel 2019 dovrebbero poi iniziare a sentirsi gli effetti della strategia messa in atto dal gruppo e quest'ultimo dovrebbe registrare un'evoluzione positiva dei risultati.

