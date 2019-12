Medacta lancia un avvertimento sugli utili per l'esercizio in corso: il gruppo con sede a Castel San Pietro che produce dispositivi medici ortopedici si aspetta una crescita inferiore a quanto previsto.

Negli Stati Uniti e in altri mercati minori la domanda si è sorprendentemente indebolita, afferma l'azienda in un comunicato diffuso ieri sera. Nel mese di novembre i ricavi sono saliti dell'8%, a fronte di un +17% osservato nello stesso mese del 2018.

Questa evoluzione costringe la società a rivedere al ribasso le sue stime per l'intero 2019: la progressione delle vendite in valute locali sarà del 10-12%, e non del 13-17% come preventivato in precedenza. Il margine operativo rettificato a livello Ebitda è atteso al 30%, contro il 32% pronosticato finora.

Le previsioni a medio termine non sono invece interessate dalla revisione, fa sapere l'impresa. Pertanto Medacta continua a puntare per i prossimi esercizi su una crescita annua del giro d'affari compresa tra il 10 e il 15%. La società pubblicherà i dati sul fatturato il 21 gennaio, mentre per avere i dati dettagliati occorrerà aspettare il 6 aprile.

