Questo contenuto è stato pubblicato il 20 aprile 2018 19.20 20 aprile 2018 - 19:20

Le tensioni fra Usa e Russia hanno colpito persino la danza. A due ballerini del Bolshoi di Mosca - inclusa una delle sue prime ballerine - sono stati rifiutati i visti per esibirsi a New York. Lo fa sapere in esclusiva la testata Page Six.

Gli organizzatori di un gala al Lincoln Center, dove Olga Smirnova e Jacopo Tissi avrebbero dovuto esibirsi lunedì, ritengono che la decisione del Dipartimento d'immigrazione possa essere motivata dalla "miriade di tensioni" fra i due Paesi.

"Non lo capisco", ha detto Linda Morse, presidente del Youth America Grand Prix, che ospita il gala. "Un'interpretazione è che sia tutta politica. Questa è la mia reazione istintiva. Non riesco a capire perché, a parte il fatto che sono russi: ma non ha alcun senso".

