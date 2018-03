Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 marzo 2018 13.17 20 marzo 2018 - 13:17

Se un membro del consiglio di amministrazione di una società anonima non riceve informazioni sulle attività di quest'ultima può ottenerle per via giudiziaria. Lo ha stabilito il Tribunale federale (TF).

Il TF aveva lasciato aperta la questione fino ad ora. Una vertenza riguardante una SA con sede nel canton Obvaldo gli consente di prendere posizione in una sentenza di principio pubblicata oggi.

I giudici di Losanna ritengono che qualsiasi membro di un consiglio d'amministrazione possa esigere informazioni su tutti gli ambiti della società. Anche fuori dalle sedute del consiglio, ha il diritto di essere informato dalla direzione, sull'andamento degli affari in particolare.

