Uno dei minuscoli aracnidi che trasmettono la meningoencefalite da zecche (MEVE), una zoonosi problematica per l'uomo.

Il numero di casi di meningoencefalite da zecche (MEVE), una zoonosi problematica per l'uomo trasmessa come indica il nome dai minuscoli aracnidi, ha continuato a crescere in agosto, con 33 nuove dichiarazioni.

Dall'inizio dell'anno, il totale degli annunci è di 308, un primato dal 2000. Lo indica oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica nel suo bollettino settimanale.

