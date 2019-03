Le opportunità di lavoro in Svizzera, nella prossima primavera, dovrebbero rafforzarsi: stando all'ultimo barometro dell'impiego di Manpower, pubblicato oggi, la situazione sta migliorando nella maggior parte delle regioni e dei rami economici.

Quasi un'impresa su dieci (9%) delle 754 intervistate prevede di aumentare l'organico nel secondo trimestre dell'anno e solo il 2% di ridurlo. La grande maggioranza calcola una forza lavoro stabile.

Rettificate in base alle variazioni stagionali, le previsioni di assunzione mostrano un dato del 4% a livello nazionale, due punti percentuali in più rispetto al trimestre precedente e tre punti in più nel raffronto con l'anno scorso.

La maggior parte delle regioni e dei segmenti beneficiano della ripresa, con un ottimismo particolarmente forte nella Svizzera centrale e orientale e nei settori manifatturiero e dei trasporti e comunicazioni. Solo la regione di Zurigo ha una prospettiva negativa (-2%): in un calo di 16 punti rispetto al trimestre precedente in quella che è la prima anticipazione al ribasso per quanto riguarda Zurigo da più di tre anni. In Ticino la previsione è del +1%, 6 punti in più del trimestre precedente.

Sul piano internazionale l'ottimismo svizzero deve essere relativizzato: le imprese tedesche (+9%) e francesi (+5%) sono infatti molto più aggressive nelle loro previsioni. Per non parlare di Giappone, Grecia, Hong Kong e Stati Uniti, dove il barometro dell'impiego è aumentato rispettivamente del 27%, 21% e 19%. In Italia il dato è invece perfettamente equivalente (+4%).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Che cosa ne pensa di Swissinfo?