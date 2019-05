Il mercato immobiliare svizzero continua a segnare nuovi record: alla fine del primo trimestre i prezzi delle case unifamiliari hanno toccato un nuovo massimo storico.

Nuovo primato anche per gli annunci di vendita degli appartamenti. Parallelamente aumentano però anche i locali sfitti. Lo indica uno studio pubblicato oggi dalla banca Raiffeisen.

Rispetto alla media degli ultimi tre anni, precisa Raiffeisen in una nota, nei primi tre mesi del 2019 è stato pubblicato quasi il 25% in più di annunci di vendita di appartamenti in proprietà.

L'offerta di case unifamiliari rimane invece limitata: nei centri densamente popolati della Svizzera, a causa della scarsità di terreni edificabili a prezzi abbordabili, da anni non si costruiscono quasi più case unifamiliari.

