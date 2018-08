Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

5 agosto 2018 - 12:29

Il mercato dei tablet continua a perdere volumi. Nel secondo trimestre le consegne globali sono diminuite del 13,5% su base annua, scendendo a 33 milioni di dispositivi. Tutte le compagnie cedono terreno a eccezione di Apple e Huawei, in controtendenza.

A dirlo sono i dati preliminari diffusi dagli analisti di Idc. La casa di Cupertino mantiene la leadership incontrastata con oltre un terzo (34.9%) di market share. Da aprile a giugno la Mela ha messo in commercio 11,5 milioni di iPad, lo 0,9% in più rispetto agli 11,4 milioni dello stesso periodo del 2017. In seconda posizione c'è Samsung, con 5 milioni di tablet consegnati contro i 6 milioni di un anno fa.

Huawei, in terza posizione, mette a segno la performance migliore: consegne in aumento del 7,7%, da 3,1 a 3,4 milioni di unità, che valgono una quota del 10,3%. La forza del gruppo cinese è soprattutto in Asia Pacifico (Giappone escluso), dove l'azienda realizza la metà del mercato.

Seguono Lenovo, in calo del l'8,4% a 2 milioni di tablet consegnati, e Amazon, giù del 33,3% a 1,6 milioni di dispositivi.

