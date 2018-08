Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 agosto 2018 19.19 11 agosto 2018 - 19:19

Per Angela Merkel il sistema di Dublino "non funziona".

"In teoria, un migrante non dovrebbe mai poter arrivare in Germania. E questo non rispecchia la realtà", ha affermato la cancelliera tedesca, a margine dell'incontro in Andalusia con il premier spagnolo, Pedro Sanchez, secondo quanto riporta lo Spiegel online.

Per questo motivo, i Paesi dell'Ue devono lavorare a "un sistema di distribuzione equo e organizzare insieme i respingimenti", ha aggiunto. Il problema della distribuzione dei migranti in Europa è "risolvibile", ha concluso Merkel, aggiungendo di volerlo risolvere "in spirito di partnership".

