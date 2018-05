Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 maggio 2018 20.02 11 maggio 2018 - 20:02

La mossa di Donald Trump lede la fiducia nell'ordine internazionale. Angela Merkel sceglie la giornata dei cattolici a Münster per attaccare il presidente degli Stati Uniti.

C'è forte preoccupazione per la decisione di Washington di ritirarsi dall'accordo sul nucleare con Teheran. Un'intesa difficile da mantenere se il maggiore contraente ne esce in modo unilaterale.

Non è l'unico segnale di un cambiamento di toni, anche se è molto vistoso nella più che controllata cancelliera originaria del Brandeburgo. Il fatto che Berlino stia perdendo la pazienza, e soprattutto che intenda farlo trapelare a questo punto, è percepibile anche nelle parole del ministro degli Esteri, Heiko Maas, che allo Spiegel ha avvertito: la Germania è pronta anche "a litigare".

Le relazioni transatlantiche sono da tempo danneggiate, la constatazione. "L'accordo - per la Merkel - è tutt'altro che ideale. Tuttavia non credo che sia giusto che un'intesa che è stata concordata, e che ha avuto l'appoggio dell'Onu, venga abbandonata in modo unilaterale. Questo lede la fiducia nell'ordine internazionale".

Neuer Inhalt Horizontal Line